Інтерфакс-Україна

Події

12:51 28.03.2025

Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

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Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

У рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно діятимуть контингенти Польщі та Румунії, повідомила у п'ятницю пресслужба Міноборони Литви.

"31 березня на авіабазі ВПС Литви в Шяуляї відбудеться церемонія зміни військових контингентів, які здійснюють місію НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії. Італійські та французькі військово-повітряні сили, які охороняли Балтійський регіон упродовж восьми та чотирьох місяців відповідно, будуть замінені військовослужбовцями польських ВПС, які патрулюють територію з використанням чотирьох винищувачів F-16 Fighting Falcon, за підтримки румунських ВПС, які також використовують винищувачі F-16 Fighting Falcon", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що польський контингент "складатиметься приблизно зі 140 військовослужбовців - льотчиків, техніків, медичного персоналу, груп підтримки, зв'язківців та інших спеціалістів", до румунського контингенту ввійде близько 110 військовослужбовців різної спеціалізації.

Країни НАТО почали відправляти своїх військових і винищувачі для захисту повітряного простору країн Балтії в березні 2004 року, коли Литва, Латвія та Естонія стали членами НАТО.

Теги: #повітряний_простір #нато #патрулювання #місія

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