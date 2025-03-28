Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

У рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно діятимуть контингенти Польщі та Румунії, повідомила у п'ятницю пресслужба Міноборони Литви.

"31 березня на авіабазі ВПС Литви в Шяуляї відбудеться церемонія зміни військових контингентів, які здійснюють місію НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії. Італійські та французькі військово-повітряні сили, які охороняли Балтійський регіон упродовж восьми та чотирьох місяців відповідно, будуть замінені військовослужбовцями польських ВПС, які патрулюють територію з використанням чотирьох винищувачів F-16 Fighting Falcon, за підтримки румунських ВПС, які також використовують винищувачі F-16 Fighting Falcon", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що польський контингент "складатиметься приблизно зі 140 військовослужбовців - льотчиків, техніків, медичного персоналу, груп підтримки, зв'язківців та інших спеціалістів", до румунського контингенту ввійде близько 110 військовослужбовців різної спеціалізації.

Країни НАТО почали відправляти своїх військових і винищувачі для захисту повітряного простору країн Балтії в березні 2004 року, коли Литва, Латвія та Естонія стали членами НАТО.