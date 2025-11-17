Інтерфакс-Україна
Економіка
08:20 17.11.2025

Місія МВФ почала дискусії в Києві щодо нової програми EFF

2 хв читати
Місія МВФ почала дискусії в Києві щодо нової програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочала в понеділок дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF), йдеться у заяві постійної представниці Фонду в Україні Прішили Тофано.

"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", – зазначила Тофано.

Як повідомлялось, наразі діє 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року і наступний 10-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) заплановано на грудень.

Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо - на 2026-2029 рр. Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд. За його словами, наразі непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд.

Обсяг репараційного кредиту, можливість якого зараз розглядає ЄС і який може стати основою нової програми МВФ, складає EUR130-140 млрд, але кілька країн поки блокують його практичну реалізацію. Безпосередньо обсяг нової програми Фонду оцінюється у $8 млрд.

Теги: #мвф #місія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 13.11.2025
Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

12:37 04.11.2025
Нова програма МВФ не залежатиме від надання репараційного кредиту - Свириденко

Нова програма МВФ не залежатиме від надання репараційного кредиту - Свириденко

14:15 03.11.2025
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

18:58 23.10.2025
В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

20:54 29.05.2025
У Києві на минулому тижні працювала британсько-українська торговельна місія, Велика Британія надає Україні промислову підтримку

У Києві на минулому тижні працювала британсько-українська торговельна місія, Велика Британія надає Україні промислову підтримку

18:10 22.05.2025
Сирський обговорив з командувачем місії НАТО з допомоги Україні ситуацію на фронті

Сирський обговорив з командувачем місії НАТО з допомоги Україні ситуацію на фронті

09:30 20.05.2025
Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

16:48 10.04.2025
Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

15:54 03.04.2025
Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

12:51 28.03.2025
Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

ВАЖЛИВЕ

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" і грецька DEPA Commercial досягли оперативних та довгострокових домовленостей щодо поставок газу – глава НАК

Торгівля між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилася на 9,4% – СЗР

"Метінвест" та італійська Ai Studio/Ai Engineering спроєктують новий мікрорайон у Тростянці - мер

Українська атака на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти

Проєкт "Срібна економіка: потенціал покоління 55+" для сприяння залучення людей старшого віку стартував в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

США ввели санкції проти десяти казино в Мексиці

IFC, ЄБРР та Notus і Rengy Development на ReBuild Ukraine 2025 підписали угоди з розвитку ВЕС, СЕС та energy storage

ПФУ перерахував субсидії на опалювальний сезон 2025/26рр.

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА