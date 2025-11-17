Місія МВФ почала дискусії в Києві щодо нової програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочала в понеділок дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF), йдеться у заяві постійної представниці Фонду в Україні Прішили Тофано.

"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", – зазначила Тофано.

Як повідомлялось, наразі діє 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року і наступний 10-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) заплановано на грудень.

Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо - на 2026-2029 рр. Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд. За його словами, наразі непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд.

Обсяг репараційного кредиту, можливість якого зараз розглядає ЄС і який може стати основою нової програми МВФ, складає EUR130-140 млрд, але кілька країн поки блокують його практичну реалізацію. Безпосередньо обсяг нової програми Фонду оцінюється у $8 млрд.