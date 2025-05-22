Сирський обговорив з командувачем місії НАТО з допомоги Україні ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 22 травня, провів телефонну розмову розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України (SAG-U/NSATU) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Коротко поінформував його про динаміку бойових дій та короткострокові плани противника. Ми обмінялися оцінками та поглядами на розвиток подій", - написав Сирський в телеграм-каналі.