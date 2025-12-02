Інтерфакс-Україна
Події
13:53 02.12.2025

Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві, вона триватиме до 1 червня 2026р.

Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві, вона триватиме до 1 червня 2026р.
Фото: Pixabay

Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві (Польща), через який до України надходить військова допомога, для цього розгорнуто зенітно-ракетні комплекси Patriot та NASAMS, повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

"Нідерланди надають передові можливості ешелонованої протиповітряної оборони. Таким чином, ми захищаємо логістичні поставки в Україну, обороняємо східний фланг НАТО, а також покращуємо нашу власну підготовку. Зрештою, це один з перших випадків одночасного розгортання такого поєднання систем. Ми показуємо Росії, що атакувати цей центр безглуздо. Це зміцнює безпеку Польщі, України, НАТО і Нідерландів", - цитує міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса пресслужба на сайті.

Зазначається, що розгортання відбулося 1 грудня та триватиме до 1 червня 2026 року. До Польщі направлено дві системи Patriot, одну NASAMS та близько 300 військовослужбовців. Підрозділ є інтегрованим і включає також системи боротьби з безпілотниками, забезпечуючи багаторівневу PПО проти потенційних загроз — від балістичних та крилатих ракет до дронів, гелікоптерів і винищувачів.

Йдеться про захист центру NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), який координує постачання зброї союзників та підготовку українських військових. Саме через Жешув проходить значна частина озброєння, яке надходить Україні.

У Гаазі підкреслили, що місія спрямована на три ключові цілі: захист території НАТО; стримування російської агресії; гарантування стабільної військової підтримки України.

Також Нідерланди оголосили про закупівлю 100 радарів для виявлення дронів у компанії Robin Radar — технології, вже перевірені в умовах війни в Україні.

Раніше Нідерланди захищали польський повітряний простір, розгортаючи винищувачі F-35. Цей загін F-35 зараз виводять з експлуатації. Разом із норвезькими колегами Нідерланди контролювали повітряний простір НАТО з 1 вересня до 1 грудня 2025 року. Це розгортання також мало на меті стримувати Росію та захистити військову техніку, що прямувала до України.

