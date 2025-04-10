Інтерфакс-Україна

Події

16:48 10.04.2025

Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

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Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Тривають дискусії щодо того, який формат можливої місії може запропонувати Україні "Коаліція охочих", повідомила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

"Дискусія триває: це може бути моніторингова місія, місія стримування, миротворча місія, місія з укріплення безпеки або оборонна місія. Існують різні варіанти. І це напряму пов’язано з тим, чи є в нас мир", - сказала вона перед початком зустрічі Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в четвер.

За словами Каллас, наразі країни намагаються з’ясувати, що кожна з них може зробити. Вони мають також зрозуміти, що робити місії ЄС. "Дотепер нам вдавалося зберегти мандат і водночас оновлювати місію відповідно до потреб України. Українська сторона постійно надає зворотний зв'язок: це працює, це — ні, змініть ось це. І ми можемо це робити, і, звісно, також обговорювати ці питання", - зазначила Каллас.

Окрім того, за її словами, країни намагаються втримати підтримку з боку Сполучених Штатів.

"Сполученим Штатам вигідно, щоби в Європі були стабільність і мир, бо те, що відбувається в Україні і як закінчиться ця війна, впливає й на інші безпекові регіони — наприклад, Азійсько-Тихоокеанський. Тому це також у їхніх інтересах", - переконана вона.

Теги: #каллас #місія #coalition_of_the_willing

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