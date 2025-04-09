Каллас про взяття ЗСУ в полон двох громадян КНР: Звичайно, це не означає, що китайська армія задіяна

Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала заяву президента України Володимира Зеленського про взяття в полон українськими Збройними силами України двох громадян КНР на Донеччині.

"Ми чули новини (про взяття в полон двох громадян КНР), і, звичайно, ми також обговорили це з прем’єр-міністром Шмигалем... І, звичайно, це не означає, що китайська армія задіяна, але вони можуть поділитися інформацією, яку знають. Зрозуміло лише те, що Китай є ключовим фактором війни Росії. Без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну в тому обсязі, в якому вони ведуть", - сказала вона на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у середу.

За словами Каллас, 80 відсотків товарів подвійного призначення фактично потрапляє в Росію через Китай.

Крім того, вона зазначила, що північнокорейські війська залучені у війні проти України, а також їх військова техніка.

"Тож очевидно, що якщо Китай справді захоче припинити підтримку, це матиме вплив", - додала Каллас.

Як повідомлялося, 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон у Донецькій області двох громадян КНР, які воювали в складі армії РФ. За його словами, у взятих у полон китайців були документи і навіть банківські картки. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати. При цьому він повідомив, що українські військові вступили в бій з шістьма китайськими і лише двоє з них опинилися в полоні.

У 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді повідомили, що це їх бійці днями взяли в полон громадянина КНР. Проєкт "Хочу жить" зазначив, що повідомлення про китайських найманців у ЗС РФ надходили і раніше, але в полон вони потрапили вперше.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах КНР для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці РФ.

9 квітня Міністерство закордонних справ КНР повідомило, що перевіряє інформацію щодо потрапляння китайських громадян, які воювали в лавах російської окупаційної армії, в полон в Україні, і стверджує, що китайський уряд завжди просив своїх громадян уникати участі у війнах.