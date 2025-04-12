Інтерфакс-Україна
Події
14:23 12.04.2025

26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня, виконуючи бойове завдання на F-16

1 хв читати
26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня, виконуючи бойове завдання на F-16
Фото: www.defensie.nl

12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов, повідомили Повітряні сили у телеграм.

"Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу", - зазначили у Повітряних силах.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

"Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!" - йдеться у дописі.

Теги: #пілот #f_16 #загибель #павло_іванов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 12.04.2025
Зеленський співчуває родині і побратимам Павла Іванова, який загинув у бою на F-16

Зеленський співчуває родині і побратимам Павла Іванова, який загинув у бою на F-16

15:56 08.04.2025
Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

10:03 01.04.2025
У центрі Львова чоловіка насмерть переїхав трамвай

У центрі Львова чоловіка насмерть переїхав трамвай

13:39 21.03.2025
Літаки ДРЛВ Saab 340 передадуть Україні зі Швеції після "певної підготовки" F-16 – ЗМІ

Літаки ДРЛВ Saab 340 передадуть Україні зі Швеції після "певної підготовки" F-16 – ЗМІ

21:40 19.03.2025
Окупанти вбили ще одного херсонського волонтера – Мрочко

Окупанти вбили ще одного херсонського волонтера – Мрочко

10:56 17.03.2025
Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєне звання Героя України посмертно

Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєне звання Героя України посмертно

09:04 12.03.2025
В Одесі внаслідок російського удару по порту ввечері загинули четверо громадян Сирії

В Одесі внаслідок російського удару по порту ввечері загинули четверо громадян Сирії

09:33 28.02.2025
На війні загинув старший син письменниці Світлани Поваляєвої Василь Ратушний

На війні загинув старший син письменниці Світлани Поваляєвої Василь Ратушний

13:26 23.02.2025
В Україні 10 гуманітарних працівників ООН загинули минулоріч через російські атаки – гуманітарний координатор

В Україні 10 гуманітарних працівників ООН загинули минулоріч через російські атаки – гуманітарний координатор

20:39 06.01.2025
У Варшаві на пішохідному переході водій мікроавтобуса на смерть збив 14-річного підлітка з України

У Варшаві на пішохідному переході водій мікроавтобуса на смерть збив 14-річного підлітка з України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

Збито 56 із 88 ворожих БпЛА, ще 24 – локаційно втрачені

Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали троє людей, виникли масштабні пожежі

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 128 одиниць техніки

У Києві через атаку БПЛА виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах — Кличко

ОСТАННЄ

Чистий притік в Україну за тиждень склав 22 тис.

Глава МЗС України закликав до реформи міжнародного гуманітарного права

У Білозерці на Херсонщині через атаку ворожого БпЛА загинула 86-річна жінка

У Бериславі на Херсонщині загинув 60-річний чоловік, який потрапив під обстріл 9 квітня

Дві людини дістали поранень через удар по медзакладу в Херсоні

Глава Міндовкілля та посол Іспанії відкрили в Чорнобильській зоні відчуження сонячну електростанцію

У найближчі дві доби в Україні потеплішає, переважно без опадів

Опитані у "Києві Цифровому" підтримали перейменування 10 вулиць

Мінкультури: Через війну втрати людського потенціалу у сфері культури сягають 20–30%

Міносвіти оновило ліцензійні обсяги у сфері вищої освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА