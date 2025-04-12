26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня, виконуючи бойове завдання на F-16

Фото: www.defensie.nl

12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов, повідомили Повітряні сили у телеграм.

"Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу", - зазначили у Повітряних силах.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

"Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!" - йдеться у дописі.