Інтерфакс-Україна

Події

21:32 11.04.2025

Умєров і Каллас обговорили у Брюсселі спільні оборонні проєкти та координацію міжнародної допомоги Україні

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Брюсселі з Високою представницею Європейського Союзу із зовнішніх справ та політики безпеки Каєю Каллас, повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Міністерства оборони України у п’ятницю.

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Сторони обговорили результати нещодавніх засідань Коаліції охочих і Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За словами міністра, обидва формати демонструють ефективність і залишаються ключовими платформами для координації міжнародної військової допомоги.

"Окрему увагу приділили питанню фінансування спільних оборонних проєктів. Україна готує пропозиції щодо створення спільних виробництв із країнами ЄС. Пріоритет — проєкти у сфері досліджень і розробок (R&D), які мають забезпечити технологічну перевагу та зміцнити обороноздатність держави", йдеться в повідомленні.

В умовах щоденного терору з боку Росії, атак на цивільну інфраструктуру та загибелі мирних мешканців, Умєров підкреслив важливість рішучої позиції партнерів. За його словами, пані Каллас чітко розуміє, що мир має бути справедливим, тривалим і захищеним, а роль Європейського Союзу — визначальна у досягненні цієї мети.

"Дякую пані Каллас за практичний, результативний діалог та рішучу позицію на підтримку України", — зазначив глава Міноборони.

 

 

Теги: #каллас #єс #рамштайн

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