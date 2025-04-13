У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного та Азовського морів станом на 06:00 12 квітня 2025 року. Натомість у Середземному морі перебувають 3 ворожих кораблі, з яких всі є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких може досягати 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України у неділю.

За добу в інтересах РФ через Керченську протоку здійснили прохід до Чорного моря – 8 суден, з яких 2 продовжили рух у напрямку Босфору; до Азовського моря – 2 судна, які йшли з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12761