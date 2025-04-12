Інтерфакс-Україна
Події
09:21 12.04.2025

Збито 56 із 88 ворожих БпЛА, ще 24 – локаційно втрачені

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Збито 56 із 88 ворожих БпЛА, ще 24 – локаційно втрачені
Фото: НГУ

Підрозділи Повітряних сил та ППО Сил оборони України в ніч на суботу знищили 56 ударних безпілотників із 88, ще 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил у Телеграмі.

Зазначається, що в ніч на 12 квітня (із 20.00 11 квітня) противник атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Теги: #атака_бпла_рф

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