Інтерфакс-Україна
Події
05:38 13.04.2025

Компанія Маска продає різні автівки у США й КНР через митну війну – ЗМІ

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Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі американського виробництва через торгову війну між КНР і США, повідомляє CNN.

"Компанія Tesla призупинила прийом нових замовлень на автомобілі Model S і Model X на своєму китайському сайті. Обидві моделі виробляються в США та імпортуються до Китаю. Нові замовлення на ці дві моделі також більше не були доступні в обліковому записі міні-програми WeChat автовиробника в Китаї", - інформує CNN.

Хоча компанія не назвала причину такого кроку, це відбувається на тлі ескалації торговельної війни між Китаєм і США. У п'ятницю Китай підвищив свої тарифи на американський імпорт до 125% після рішення президента Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до 145%.

Вищі американські тарифи значно збільшують роздрібну вартість для китайських споживачів, роблячи ці автомобілі дорожчими, ніж електромобілі місцевого виробництва.

Американський автовиробник виробляє автомобілі Model 3 і Model Y на своєму заводі в Шанхаї для продажу в країні та експорту на такі ринки, як Європа, що становить переважну частину його продажів.

"Поставки цієї категорії, яка включає преміальні моделі седанів і позашляховиків Tesla, а також Cybertruck, знизилися на 25% у першому кварталі в усьому світі, що значною мірою пов'язано з відсутністю модернізації автомобілів і негативною реакцією на політику генерального директора Ілона Маска", - повідомила CNN.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/04/12/business/tesla-china-tariffs-musk/index.html

Теги: #маск #китай #автопром #сша

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