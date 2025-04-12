Четверо цивільниїх постраждали через ворожий авіаудар по Куп’янську, під завалами можуть бути ще троє - Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

Окупанти вдарили КАБом близько 18:20 у суботу по приватному будинкуу Куп’янську, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в телеграм-каналі.

"Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річний чоловік, 52-річна та 73-річна жінки. Попередньо, під завалами можуть знаходитися ще троє людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.