20:18 12.04.2025
Четверо цивільниїх постраждали через ворожий авіаудар по Куп’янську, під завалами можуть бути ще троє - Синєгубов
Фото: Харківська ОВА
Окупанти вдарили КАБом близько 18:20 у суботу по приватному будинкуу Куп’янську, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в телеграм-каналі.
"Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річний чоловік, 52-річна та 73-річна жінки. Попередньо, під завалами можуть знаходитися ще троє людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.