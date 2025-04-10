Інтерфакс-Україна

Події

16:35 10.04.2025

Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

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Швеція за останній місяць надала Україні зобов’язання на понад 3 млрд євро - міністр оборони

Швеція сфокусована на підтримці України "настільки, наскільки можливо" та наданні українцям нових пакетів допомоги, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

У нас сьогодні вдень буде зустріч коаліції бажаючих, а завтра у нас зустріч контактної групи з питань оборони України. Звісно,

"Швеція нещодавно оголосила про свій другий пакет для України. Це наш найбільший пакет, тож за останні 30 днів ми надали українцям зобов’язання на понад 3 мільярди євро. Наш фокус тепер дуже чіткий, він полягає в тому, щоб максимально підтримувати українців", - сказав він перед початком зустрічі Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в четвер.

За словами міністра, Швеція прагне, аби Україна була у якомога кращій позиції, коли прийде час переговорів.

"Я сподіваюся, що це одна з речей, які зараз обговорюватимуться", - додав Йонсон.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч Coalition of the Willing.

Згідно з програмою, опублікованою на сайті НАТО, о 14:00 (час за Брюсселем) заплановано приїзд міністрів і заяви до ЗМІ.

О 15:00 (час за Брюсселем) безпосередньо почнеться зустріч Коаліції охочих на сесії міністрів оборони. Заплановано вступне слово міністра оборони Франції та міністра оборони Великобританії.

Раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

27 березня у Парижі пройшов саміт Коаліції охочих, у ньому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У Києві 4 квітня відбулися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Повідомлялося, що зустрічі пройшли на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолював генерал Бюркар, з британського — адмірал Радакін.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з ними повідомив, що є відчутний прогрес і перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів.

Теги: #швеція #coalition_of_the_willing

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