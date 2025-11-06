Інтерфакс-Україна
20:54 06.11.2025

Швеція та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі оборонних інновацій

Міністр оборони Швеції Пауль Йонсон та міністр оборони України Денис Шмигаль підписали меморандум про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій, повідомляє пресслужба уряду Швеції.

"Поєднуючи промислові та технологічні сили Швеції з бойовим досвідом України, ми можемо створити нові військові можливості. Ця співпраця зробить наші збройні сили сильнішими. Це інвестиція в мир і безпеку", – прокоментував Йонсон.

Як зазначається в повідомленні, Україна має найбільший у світі досвід швидкого розвитку нових оборонних технологій під час війни, а Швеція має досвід у галузі сучасної промисловості та виробництва оборонної техніки. Передові шведські технологічні дослідження та розробки у поєднанні з бойовим досвідом України створюють міцну основу для партнерства в галузі оборонних інновацій.

"Україна та Швеція прагнуть поглибити співпрацю в галузі оборонних інновацій та промислових екосистем і створити шведсько-український оборонний інноваційний хаб в Україні, який сприятиме обміну інноваційними рішеннями та досвідом. Швеція та Україна також усвідомлюють необхідність нарощування виробництва та створення стійких і адаптивних систем виробництва оборонного обладнання", - наголосили в шведському уряді.

Раніше Швеція та Україна вже підписали меморандум про наміри щодо спільного виробництва оборонного обладнання на території Швеції.

Декларація про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій складається з кількох частин: поглиблення обміну між оборонними інноваціями та промисловими екосистемами Швеції та України; визнання необхідності нарощування виробництва та створення стійких і адаптивних систем виробництва оборонного обладнання; підтримка створення оборонного інноваційного хабу в Україні, спрямованого на підтримку оборонних інновацій в Україні та Швеції; використання передових технічних можливостей Швеції в галузі НДДКР та промисловості, а також досвіду України на полі бою для розробки рішень нових викликів у бойових діях.

Меморандум також передбачає дослідження спільних проектів в рамках ініціативи "Будуймо з Україною" з метою збільшення виробництва інноваційних українських продуктів, обмін інноваційними рішеннями та досвідом з метою промислового впровадження виробництва та збільшення виробничих потужностей, а також просування спільно розроблених, перевірених на полі бою інноваційні рішеннь та продуктів серед інших союзників та однодумців.

Сторони також розглянуть можливість укладення інших угод, за необхідності, для сприяння партнерству в галузі інновацій.

 

