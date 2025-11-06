Інтерфакс-Україна
21:38 06.11.2025

Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

Міністри оборони України Денис Шмигаль та Швеції Пол Йонсон у четвер підписали угоду про посилення співпраці у розвитку інноваційних оборонних технологій.

"Сьогодні у Стокгольмі підписав з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном листа про наміри щодо партнерства у сфері оборонних інновацій", - написав Шмигаль у телеграмі.

Очільник українського Міноборони підкреслив, що документ відкриває нові можливості для залучення шведських інвестицій і технологій до розвитку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК). Також дає поштовх для розвитку нових форматів кооперації та сприятиме інтеграції України в європейський інноваційно-промисловий простір.

Шмигаль подякував Швеції за послідовну підтримку від початку війни з російським агресором. За його словами, понад 9 млрд доларів допомоги від шведського народу отримала Україна за цей період. Важливо, що допомога триватиме і надалі. Швеція анонсувала виділення близько 8 млрд доларів у 2026 та 2027 роках на військову підтримку України.

"Вдячні за долучення до ініціативи PURL. Цінуємо участь у "данській моделі", завдяки якій змогли спрямувати Збройним Силам України 400 ударних deep-strike", - зазначив міністр.

Шмигаль також обговорив зі шведським Міноборони розвиток повітряних спроможностей України. "Перш за все – потенційні поставки Швецією бойових літаків Gripen", - підкреслив він.

Крім того, очільник Міноборони запропонував розглянути можливість спільної розробки зенітно-ракетних перехоплювачів та спільне виробництво радарів. "Окрему увагу приділили можливостям посилення ППО України. Будемо вдячні за надання додаткових ракет до наших систем", - резюмував Шмигаль.

 

