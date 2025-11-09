Інтерфакс-Україна
12:52 09.11.2025

Дрон скинув фарбу і липку речовину на віллу російської торгової делегації у Швеції – ЗМІ

Невідомий безпілотник скинув фарбу і липку речовину на віллу російської торгової делегації на острові, що розташований поряд із Стокгольмом (Швеція), повідомило інформаційне агентство Associated Press (АР).

За інформацією поліції, ніхто не постраждав, віллу не евакуювали. Там зазначили, що співробітники торговельної делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер з фарбою та невстановленою речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом. Потім вони зателефонували до регіональної поліції Стокгольма.

"Слідчі взяли зразки речовини для аналізу та відкрили справу за фактом вандалізму. "Офіцери не бачили дрона, але опитали співробітників, які були його свідками. Хто стояв за інцидентом, незрозуміло", - йдеться у повідомлені.

На острові Лідінге розташовані іноземні посольства, їхні допоміжні офіси та резиденції, такі як вілла торговельної делегації.

