00:04 15.11.2025

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер-Стенергард, повідомило МЗС України в телеграм-каналі у п'ятницю.

"Було приємно поспілкуватися з моєю шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард. Я поінформував її про наслідки масованих атак Росії та ситуацію на полі бою. Ми зосередилися на подальших спільних зусиллях для зміцнення України та наших оборонних спроможностей. У цьому контексті ми підкреслили важливість нещодавно підписаної угоди, яка відкриває шлях для того, щоб Україна могла отримати винищувачі Gripen. Я висловив вдячність за непохитну підтримку Швеції, зокрема за життєво важливі пакети енергетичної допомоги та принципову позицію щодо використання заморожених російських активів. Я також поінформував свою колегу про реакцію України на останні антикорупційні розслідування та нашу тверду відданість забезпеченню підзвітності", – цитує міністра телеграм-канал МЗС України.

