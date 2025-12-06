6 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 грудня 2025 року відзначають День Збройних Сил України.

Також сьогодні День народження мікрохвильової печі, День навушників, Всесвітній день фетбайку.

Православна церква вшановує пам'ять святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських.

Національне свято Республіки Фінляндія. День Незалежності (1917).

День 1382 Російська агресія - Day 1382 Russian aggression

День Збройних Сил України

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.10.1993 р. № 3528-ХІІ.

Цей день присвячений усім військовим, які служать у Збройних силах України, та тим, хто поклав своє життя за незалежність і суверенітет країни. Історія свята починається від 1991 року, коли Україна здобула незалежність.

Спочатку 6 грудня 1991 року було засновано свято в честь створення Збройних сил України, які стали основою для оборони новоствореної незалежної держави. Дата обрана невипадково - саме цього дня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Збройні сили України". Свято стало особливо важливим після початку війни на сході України 2014 року та після початку повномасштабної війни 2022 року, коли військові Збройних сил України продовжили боронити країну від зовнішньої агресії, і цей день набув додаткового значення для вшанування героїзму та мужності українських військових.

День народження мікрохвильової печі

Саме цього дня 1945 року американський інженер Персі Спенсер, під час роботи в лабораторії компанії Raytheon, випадково виявив ефект нагрівання їжі від мікрохвиль. Це відкриття стало основою для створення першої мікрохвильової печі. Персі Спенсер був дослідником, який працював з магнетронами - компонентами, які використовуються в радіолокаційних системах. Одного разу, коли він стояв поруч із магнетроном, помітив, що шоколад у його кишені розтанув. Це змусило його розпочати експерименти, що призвели до розуміння того, що мікрохвилі можуть нагрівати їжу.

День навушників

День Честера Грінвуда або День навушників відзначається у першу суботу грудня. Цей день присвячений винахіднику Честеру Грінвуду, який у віці 15 років придумав та запатентував хутряні навушники.

Всесвітній день фетбайку

У першу суботу грудня відзначають Міжнародний день фетбайку. Перші байки на широких шинах з’явилися на фото в англійських періодичних виданнях для велосипедистів ще до 1932 року.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Григорія Кириловича Саченка (1905-1939), українського поета, літературознавця;

110 років від дня народження Степана Залеського (1915-1970), українського актора, режисера, культурно-громадського діяча, засновника Першого українського професійного театру ім. Леся Курбаса та основоположника української радіопрограми у штаті Вікторія (Австралія);

85 років від дня народження Ірини Онуфріївни Стасів-Калинець (1940-2012), української письменниці, поетеси, публіцистки, літературознавиці, художниці, культурологині, правозахисниці, громадської діячки.

Ще цього дня:

1917 - Парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;

1917 - У порту Галіфакса вибухає французьке судно "Монблан", навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;

1919 - Під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;

1921 - Підписання англо-ірландського договору, за яким за рік (6 грудня 1922) Ірландія здобуде незалежність;

1991 - Набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;

1991 - Утворено Збройні сили України;

1991 - Незалежність України визнають Естонія і Куба;

2003 - Засновують Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Сурми";

2008 - У Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;

2017 - Адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Церковне свято:

День пам’яті Святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських

Святий Миколай, архієпископ Мир Лікійських народився в III столітті в Патарі, місті на території сучасної Туреччини. Він відомий своєю благочинністю, любов'ю до дітей і поміччю тим, хто в потребі. Серед див, приписуваних йому, є врятування моряків, допомога бідним та захист невинних. Миколай був єпископом міста Мири (сучасний Демре) у Лікії, де він провів більшу частину свого життя. Його милосердя та щедрість стали відомими далеко за межами його єпархії. Одного разу він таємно кинув сумку з золотом у вікно бідної родини, щоб врятувати їх від рабства. Після своєї смерті Миколай був канонізований і став одним з найулюбленіших святих у християнському світі.

Іменини:

Максим, Микола.

З прикмет цього дня:

На деревах іній — чекайте на багатий урожай наступного року. Скільки випало снігу на Миколая, стільки трави буде у травні. Мороз і сонце — буде поганий урожай наступного року.