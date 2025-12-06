Польща підняла винищувачі через активність російської дальньої авіації

Польща підняла в повітря винищувачі та привела в готовність наземні системи протиповітряної оборони у зв’язку з активністю дальньої авіації РФ, що здійснює удари по території України, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними відомства, дії авіації та ППО Республіки Польща здійснюються відповідно до чинних процедур та мають превентивний характер.

"У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочато роботу військової авіації в польському повітряному просторі", — зазначили у командуванні.

Відомо, що піднято винищувачі, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені у стан повної готовності. За інформацією командування, ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, особливо в районах, прилеглих до зон потенційної загрози.

Джерело: https://x.com/dowopersz/status/1997142379782975810?s=46