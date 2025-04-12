Інтерфакс-Україна
Події
22:24 12.04.2025

З початку доби Сили оборони відбили 95 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники завдали 87 авіаційних ударів, скинувши 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 800 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 20 штурмових та наступальних дій, дві з яких тривали станом на 22.00.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23048

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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