22:24 12.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 95 ворожих атак - Генштаб
З початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.
"Російські загарбники завдали 87 авіаційних ударів, скинувши 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 800 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.
Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 20 штурмових та наступальних дій, дві з яких тривали станом на 22.00.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23048