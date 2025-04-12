Країна у стані війни не може стати членом НАТО чи ЄС - Мерц

Голова Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, вірогідний канцлер ФРН, заявив, що до закінчення війни Україна не зможе увійти в НАТО чи в ЄС, повідомляє Handelsblatt.

"Україна - дуже велика європейська країна, але це європейська країна, яка перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ані членом НАТО, ані членом Європейського Союзу", - наголосив він в ексклюзивному інтерв'ю виданню.

Водночас Мерц політик не виключає майбутнього приєднання України до обох союзів. Окремо він застеріг від недооцінки Росії й розкритикував думку, що вона може зруйнуватись під тиском економічних проблем або внутрішніх протестів.

Джерело: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/friedrich-merz-trump-erhoeht-das-risiko-dass-die-naechste-finanzkrise-schneller-kommt-als-erwartet/100120693.html