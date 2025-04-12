Трамп продовжив довоєнні санкції проти Росії часів Байдена

Санкції щодо РФ, запроваджені у квітні 2021 року продовжено, йдеться на сайті Федерального реєстру США.

Санкції були запроваджені президентом США Джозефом Байденом 15 квітня 2021 року виконавчим указом 14024 і передбачали надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (50 U.S.C. 1701), оскільки – за визначенням – дії РФ становили "надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів".

8 березня 2022 року президент США видав Указ 14066 про розширення масштабів надзвичайного стану, оголошеного в Указі 14024. 20 серпня 2021 року, 11 березня 2022 року, 6 квітня 2022 року та 22 грудня 2023 року Президент видав Укази 14039, 14068, 14071 і 14114, відповідно, вжити додаткових заходів щодо надзвичайної ситуації в країні, оголошеної виконавчим наказом 14024.

Вказана в цих указах шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації — зокрема, спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їх союзниках і партнерах; залучення та сприяння зловмисній кібер-діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів; сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди; здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів; порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

Оскільки всі вказані причини зберігають актуальність, "відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 14024", - йдеться на сайті Федерального реєстру.

Джерело: https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/14/2025-06399/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the