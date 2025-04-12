Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали троє людей, виникли масштабні пожежі

Фото: ДСНС Києва

У ніч на 12 квітня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше троє постраждалих, повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі в суботу.

"За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, в Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці", - написав він.

"Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район столиці. Тут виникла пожежа площею 1500 кв. м у складській будівлі. На іншій локації, на території промислового підприємства, зайнялися ще дві складські будівлі — на площах 1000 та 150 кв. м. Частину конструкцій зруйновано. Також уламки одного з дронів впали на спортивний майданчик та сусідні будівлі, пошкоджено фасад та вікна. Інформації про займання на цій ділянці не надходило", - йдеться в Телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

Станом на 07:30 рятувальники продовжують локалізовувати пожежі.

У Дарницькому районі уламки ворожого БпЛА впали на територію, суміжну з передмістям Києва. Внаслідок цього повністю зруйновано приватний житловий будинок.

На місцях подій працюють екстрені служби, лікарі надають допомогу постраждалим.