"Весь тягар у досягненні миру лежить на Трампі" - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що увесь тягар у досягненні миру в Україні лежить на президенті США, повідомляє у суботу Sky News, якому польський лідер дав ексклюзивне інтерв'ю.

В інтерв’ю Sky News у президентському палаці у Варшаві президент Дуда описав тарифну політику пана Трампа як "шокову терапію", переговорну тактику людини "великого ділового та комерційного успіху", яку він тепер виводить на політичну арену.

"Десять років перебування на посаді – період, що охоплює перший і нинішній терміни Дональда Трампа - він і надалі захоплюється чинним лідером вільного світу. І залишається переконаним, що єдиний шанс України на мир - лідер США", - зазначає Sky News.

"Що стосується переговорів з Володимиром Путіним, президент Дуда впевнений, що Дональд Трамп чітко розуміє рамки російського лідера, але відмовляється звертатися до компетенції свого головного переговорника Стіва Віткоффа, який прилітав в п'ятницю в Москву для подальших переговорів з Володимиром Путіним, людиною, яку пан Віткофф описав як таку, що "заслуговує довіри" і "непоганого хлопця", - пише Sky News.

Враховуючи невдачі європейських лідерів у досягненні миру за Мінськими угодами, Дуда вважає, що тепер весь тягар лежить на Дональді Трампі.

"Якщо хтось і здатний змусити Росію припинити війну, то це, швидше за все, тільки президент Сполучених Штатів", - каже він в інтерв'ю Sky News.

"Питання в тому, чи буде він достатньо рішучий, щоб зробити це певним чином - тому що тут, в Європі, також дуже важливо – по сусідству з російською агресією проти України - щоб мир був справедливим і тривалим", - цитує Дуду Sky News.

Джерело: https://news.sky.com/story/president-duda-says-trump-best-chance-for-ukraine-peace-and-urges-allies-to-stay-calm-over-tariffs-shock-therapy-13346892