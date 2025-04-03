Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із делегацією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі із заступницею голови Європейського Департаменту Умою Рамакрішнан подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду.

"Подякував за участь в засіданні Української платформи донорів, яке відбулося напередодні. Учасники Платформи запевнили в подальшій незмінній підтримці нашої держави. У цьому контексті висловив вдячність команді МВФ за успішний 7-й перегляд програми EFF, що дозволило Україні отримати 400 млн доларів чергового траншу", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, загалом в межах програми EFF Україна отримала вже понад 10 млрд дол.

"Відзначив, що Міжнародний валютний фонд відіграє важливе значення в забезпеченні макрофінансової стабільності України та в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо залучення фінансової допомоги. Впевнені у продовженні тісного та плідного співробітництва", - додав він.