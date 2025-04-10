Інтерфакс-Україна

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16:22 10.04.2025

Важливо враховувати позицію України щодо кількості військ на її території від "Коаліції охочих" – міністр оборони Фінляндії

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Важливо враховувати позицію України щодо кількості військ на її території від "Коаліції охочих" – міністр оборони Фінляндії

Важливо знати, якою є оцінка української сторони щодо кількості військ, яка має бути на її території від "Коаліції охочих", наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

"Зараз точиться багато публічних обговорень щодо кількості військ, але сьогодні ми чуємо саме військову оцінку, і, звісно, головну роль тут відіграють українці — важливо знати, якою є їхня оцінка", - сказав він перед початком зустрічі Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в четвер.

Міністр зазначив, що Збройні сили України зараз є головним пріоритетом для зміцнення. "Це їхня ключова гарантія безпеки, ми повинні ще більше зміцнити їхню армію та оборонну промисловість після припинення вогню", - сказав він.

Хяккянен зазначив, що Росії не вистачає прагнення до миру, тому дуже важливо посилювати тиск на неї, щоб вона сіла за стіл переговорів. Окрім того, за його словами, потрібно зміцнювати позиції України у військовій, промисловій та фінансовій сферах.

Міністр також зазначив, що Фінляндія розглядає США як ключового гравця у гарантуванні тривалої безпеки, і наголошує, що країна має бути "якимось чином" залучена.

Теги: #coalition_of_the_willing #фінляндія

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