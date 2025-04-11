Інтерфакс-Україна

Події

16:10 11.04.2025

Парламент Фінляндії схвалив заборону росіянам на угоди з нерухомістю

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Парламент Фінляндії схвалив заборону росіянам на угоди з нерухомістю
Фото: Pixabay

Парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону росіянам на операції з нерухомістю, повідомило в п'ятницю Міністерство оборони країни.

"Я вважаю дуже важливим і відчуваю величезне задоволення, що парламент підтримав цю пропозицію, метою якої є зміцнення національної безпеки. Це рішення посилає чіткий сигнал: ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію", - заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

За його словами, серед наступних заходів щодо посилення безпеки - "законодавство, що розширює можливості для втручання в нерухомість, яку вже було придбано".

У Міноборони раніше заявляли, що Росія становить собою довгострокову загрозу безпеці в Європі, а нерухомість є формою ворожого впливу.

 

Теги: #нерухомість #рф #фінляндія

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