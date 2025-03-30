Інтерфакс-Україна

Події

20:21 30.03.2025

Стубб після зустрічі з Трампом: 20 квітня – гарна дата для перемир'я між Україною та РФ

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Стубб після зустрічі з Трампом: 20 квітня – гарна дата для перемир'я між Україною та РФ
Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що обговорив під час семигодинної зустрічі з Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в суботу дату припинення вогню в Україні та розробку США санкції проти Росії на випадок її відмови або порушення.

Стубб під час прессконференції зазначив, що 20 квітня – це гарна дата для припинення вогню в Україні.

"Чому 20 квітня? Тому що потрібен крайній термін, тому що це Великдень і тому, що тоді президент Дональд Трамп буде при владі близько трьох місяців", - цитує його слова портал Yle.

За словами Стубба, якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить його, потрібно буде запровадити сильний механізм санкцій. Він сказав, що такі санкції готуються і в США.

"Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, архітектором пакету санкцій. І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах", – сказав фінський президент.

Сенатор Ліндсі Грем, як повідомляє Reuters, також був на зустрічі у Флориді, де Стубб та Трамп, серед іншого, грали у гольф.

Як повідомлялося, Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що вдало зіграв партію в гольф в парі з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Стубб зі свого боку також опублікував на платформі X пост про перебування в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго в суботу і супроводив його фотографією.

 

 

 

 

 

Теги: #президенти #зустріч #сша #фінляндія

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