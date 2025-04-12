Інтерфакс-Україна
Події
17:42 12.04.2025

У Тегерані заявляють, що домовилися зі США продовжити наступного тижня переговори щодо атому

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У Тегерані заявляють, що домовилися зі США продовжити наступного тижня переговори щодо атому

Делегації Ірану і США завершили в суботу раунд консультацій в Омані з ядерної проблеми і домовилися провести нову зустріч наступного тижня, повідомляє агентство "Мехр" з посиланням на іранську сторону.

"Представник МЗС Ірану повідомив в Омані, що сторони погодилися продовжити переговори наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

За даними іранської сторони, суботні переговори тривали близько 2,5 годин. У ролі посередника на них виступила влада Оману.

Іранські ЗМІ поки що не називають день, коли відбудеться наступний раунд консультацій. Немає інформації і про те, хто в ньому візьме участь. У суботу іранську делегацію очолював глава МЗС Ірану Аббас Аракчі, а американську - спецпосланець президента США з Близького Сходу Стів Віткофф.

Теги: #іран #сша

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