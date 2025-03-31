Інтерфакс-Україна

Події

20:50 31.03.2025

Тільки Трамп може бути посередником між Україною і Росією - президент Фінляндії

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Тільки Трамп може бути посередником між Україною і Росією - президент Фінляндії

Тільки президент США Дональд Трамп може бути посередником між Україною і Росією, вважає президент Фінляндії Александр Стубб.

"Дискусія з президентом Трампом у Флориді були з двома дуже чіткими меседжами. Перше, він, мабуть, є лише єдиною людиною у світі, яка може медіатизувати мир між Україною та Росією. Чому? Тому що Путін поважає, і в багатьох місцях боїться Дональда Трампа", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Foxbusiness.

По-друге, за словами Стубба, якщо Путін є єдиним, хто не підтримує припинення вогню, "і цей день повинен бути 20 квітня, адже американці хотіли, європейці хотіли, українці хотіли, то ми повинні застосувати колосальну сітку санкцій з боку США та Європи".

Як повідомлялося, Стубб здійснив візит до США, під час якого зустрівся із президентом США Дональдом Трампом за грою в гольф. Про це 29 березня Стубб написав у соціальній мережі Х.

Офіс президента Фінляндії також поінформував про зустріч Стубба із Трампом. У релізі йдеться, що візит мав "неформальний характер, президенти зустрілися за сніданком, зіграли в гольф і разом пообідали". Також у ньому згадують обговорення партнерства і зовнішньополітичних питань, про які згадував Стубб.

Теги: #посередники #трамп #фінляндія

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