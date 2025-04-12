Інтерфакс-Україна
Події
18:17 12.04.2025

Шмигаль привітав єврейську громаду з початком Песаха

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав єврейську громаду з початком Песаха, зазначивши, що це свято символізує свободу, гідність і незламність духу.

"У часи великого випробування для всієї країни єврейські громади України демонструють стійкість, згуртованість і відданість своїм цінностям. Разом з усіма українцями вони допомагають боротися проти російського агресора", - йдеться у дописі у телеграм.

Шмигаль побажав, щоб це свято принесло мир і надію. "А пам'ять про свободу, здобуту через випробування, стане джерелом сили та натхнення для всієї країни", - зазначив він.

Теги: #шмигаль #песах

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