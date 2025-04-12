Інтерфакс-Україна
Події
22:31 12.04.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 255 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 255 військовослужбовців і 24 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

" Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 255 окупантів, з них 120 — безповоротно. Українські воїни знищили один танк, 9 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, а також пошкодили сім артилерійських систем російських окупантів", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23048

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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