Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру

Президенти України Володимир Зеленський та Фінляндії Александр Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру.

"Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Подякував за всю допомогу, яку надає Фінляндія, і обговорили, якими можуть бути шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради встановлення тривалого миру та гарантування безпеки", - сказано в соцмережі Х Зеленського.

Президент повідомив, що Стубб поділився деталями своєї зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. "Ми готові максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру. Маємо й однакове розуміння того, що припинення вогню має бути безумовним і надійним", - вказав Зеленський.

За його словами, Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше, а (Володимир ІФ-У) Путін "грає в ту саму гру, що й завжди, починаючи з 2014 року". "Це небезпечно для всіх. І на це повинна бути відповідна реакція США, Європи та всіх наших партнерів у світі, які прагнуть миру", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на більшій взаємодії з Америкою та пошуці шляху примусу Росії до миру і роботі над гарантіями безпеки, які обовʼязково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню.

"Дякую за підтримку та всі зусилля для закінчення війни й досягнення достойного миру", - підкреслив український лідер.

Зеленський у вечірньому недільному відеозверненні також зазначив, що проінформував Стубба про російській удари по українським містам, зокрема, Харкову напередодні, де внаслідок обстрілів кількість поранених сягнула 55 осіб, а також дві людини загинули. Також, за його словами, Росія атакувала ще низку міст, зокрема, Черкащина, Херсонщина, Донеччина, Запоріжжя Дніпровщина, Сумщина тощо. Так, росіяни атакували дронами, артилерією, авіабомбами.

"Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що у відповідь на цю пропозицію щодоби відбуваються обстріли російськими дронами, бомбами, артилерійські обстріли, балістика.

"Росія заслуговує на збільшення тиску на неї – на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно", - підкреслив президент.

"Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, усі інші наші партнери, які реально хочуть миру й гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен усім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей", - резюмував він.

Як повідомлялося, РФ здійснила атаку безпілотних літальних апаратів на Харків у суботу, внаслідок чого є жертви та постраждалі, а також численні пошкодження цивільної інфраструктури, військового шпиталю, торговельних об'єктів і т.д.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1906415002015412234

https://t.me/V_Zelenskiy_official/13716