Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обговорила з державним секретарем США Марко Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ та її партнерів.

"Велике спасибі за чудову зустріч секретарю (США Марко – ІФ-У) Рубіо і відверта дискусія про трансатлантичні відносини, мирний процес в Україні та стримування загрози, яку представляє Росія зі своїми партнерами. Разом ми повинні захистити вільний світ", - написала вона в соцмережі Х у ніч на п'ятницю.

Джерело: https://x.com/elinavaltonen/status/1910441130576986192