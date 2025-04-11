Інтерфакс-Україна

Події

00:57 11.04.2025

Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

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Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обговорила з державним секретарем США Марко Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ та її партнерів.

"Велике спасибі за чудову зустріч секретарю (США Марко – ІФ-У) Рубіо і відверта дискусія про трансатлантичні відносини, мирний процес в Україні та стримування загрози, яку представляє Росія зі своїми партнерами. Разом ми повинні захистити вільний світ", - написала вона в соцмережі Х у ніч на п'ятницю.

Джерело: https://x.com/elinavaltonen/status/1910441130576986192

Теги: #мир #сша #фінляндія

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