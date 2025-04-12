Інтерфакс-Україна
Події
18:48 12.04.2025

Зеленський присвоїв пілоту F-16 Павлу Іванову звання Герой України посмертно

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Зеленський присвоїв пілоту F-16 Павлу Іванову звання Герой України посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв пілоту F-16 Павлу Іванову звання Герой України.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)", - йдеться в указі від 12 квітня, опублікованому на сайті глави держави.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", наказом Командування Повітряних сил від 12 квітня 2025р. капітану Павлу Іванову було присвоєно чергове військове звання "майор" посмертно.

Як повідомлялось, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. "Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу", - зазначили у Повітряних силах.

Президент України висловив співчуття родині і побратимам Павла Іванова. "Були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Зʼясовуємо всі обставини", - зазначив президент.

Теги: #павло_іванов #герой_україни #посмертно

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