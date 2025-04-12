Інтерфакс-Україна
Події
18:24 12.04.2025

У Києві рятувальники продовжують роботи на місці нічної атаки РФ

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У Києві рятувальники продовжують роботи на місці нічної атаки РФ
Фото: ДСНС Києва

У Святошинському районі Києва продовжуються роботи з розбирання аварійних конструкцій складської будівлі, у якій сталася пожежа через атаку ворожих БпЛА.

"У Святошинському районі проводяться роботи з розбирання аварійних конструкцій складської будівлі та проливання осередків тління", - повідомила Держслужба з НС.

Як повідомлялось, у ніч на 12 квітня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше троє постраждалих

Так у Святошинському районі виникла пожежа площею 1500 кв. м у складській будівлі. На іншій локації, на території промислового підприємства, зайнялися ще дві складські будівлі — на площах 1000 та 150 кв. м. У Дарницькому районі уламки ворожого БпЛА впали на територію, суміжну з передмістям Києва. Внаслідок цього повністю зруйновано приватний житловий будинок.

Теги: #київ #дснс

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