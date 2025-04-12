Інтерфакс-Україна
Події
17:31 12.04.2025

Ворожий дрон атакував автомобіль волонтерів на Херсонщині: одна людина загинула, ще двоє – поранені

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27-річний чоловік загинув, ще двоє отримали поранення через атаку ворожого БпЛА у Дніпровському районі на Херсонщині, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм.

"Близько 16:00 російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі. Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", - повідомив він.

Ще двоє людей – поранені. "Вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістали чоловіки, 30 та 49 років. Наразі вони перебувають в лікарні у середньому стані тяжкості", - написав Прокудін.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що йдеться про атаку на автомобіль волонтерів.

"Близько 16.00 у Дніпровському районі російські терористи атакували з дрона авто команди БФ "Справжні." 27-річний водій загинув на місці. Двоє чоловіків 30 і 49 років отримали поранення", - написав він у телеграм.

"Дякуємо нашим друзям-волонтерам за те, що продовжуєте допомагати жителям Херсонської громади, незважаючи на безперервний російський терор. Постраждалим якнайшвидшого одужання. Співчуття рідним та близьким загиблого", - написав Мрочко.

Теги: #херсонська_область #бпла_рф

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