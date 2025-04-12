Плани з демонтажу зруйнованого реактора ЧАЕС доведеться відкласти через пошкодження арки НБК ворожим дроном - глава Міндовкілля

Фото: ДСНС

Плани з демонтажу зруйнованого реактора Чорнобильської атомної електростанції доведеться відкласти на невизначений термін через влучання ворожого дрону в Арку НБК, заявила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"У нас був чітко розроблений план з партнерами, тому що ми тут не самі. І Чорнобильська АЕС, і ті плани із забезпечення ядерної безпеки, частиною яких є демонтаж нестабільних конструкцій, на жаль, зараз через атаку на конфайнмент і через часткову втрату його функціоналу доведеться посунити", - сказала вона під час преспідходу в Чорнобилі в суботу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі важко сказати, на який час доведеться відкласти ці плани.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській атомній електростанції повністю вдалося ліквідувати тільки 7 березня.