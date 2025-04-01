Інтерфакс-Україна

Події

15:43 01.04.2025

Фінляндія виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін – Стубб

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Фінляндія виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін – Стубб

 Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив у вівторок, що країна готуватиметься до виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін а також збільшить оборонні витрати до 3% від ВВП у 2029р.

"Уряд Фінляндії сьогодні прийняв два ключових рішення, що відображають зміни в нашому безпековому середовищі. По-перше, до 2029 року Фінляндія збільшить витрати на оборону до 3% ВВП. Це частина внеску Фінляндії в Європу, яка бере на себе більшу відповідальність за нашу власну оборону. По-друге, Фінляндія готуватиметься до виходу з Оттавської конвенції. Рішення ґрунтується на ретельній оцінці відповідних міністерств і Сил оборони. Фінляндія дотримується своїх міжнародних зобов’язань щодо відповідального використання мін", - написав Стубб у соцмережі Х.

Стубб додав, що Фінляндія завжди залишатиметься "відповідальним актором у світі, захищаючи його безпеку та оборону".

Теги: #стубб #фінляндія

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