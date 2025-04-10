Інтерфакс-Україна

Події

17:07 10.04.2025

Міністр оборони Великої Британії відкрив зустріч "Коаліції охочих": Ми маємо чіткі цілі

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Міністр оборони Великої Британії відкрив зустріч "Коаліції охочих": Ми маємо чіткі цілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відкрив зустріч "Коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО, де присутні представники 30 країн.

Під час вступного слова Гілі висловив подяку 200 військовим планувальникам із 30 країн Європи та за її межами, які "наполегливо працювали протягом останніх тижнів".

"Разом ми виступаємо як єдине ціле, готові забезпечити майбутнє України після будь-якої мирної угоди. Ми прискорюємо цей план сьогодні тут, плануючи поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для захисту свого суверенітету та стримування будь-якої подальшої російської агресії. І хоча сьогоднішні обговорення будуть приватними, наше планування є реальним і змістовним, наші плани добре розроблено, ми маємо чіткі цілі для України", - зауважив він.

По-перше, як зазначив Гілі, це цілі, щоб забезпечити безпечне небо, безпечне море та підтримувати мир на суходолі, а також, щоб підтримати українські Збройні сили.

"Нашою силою заспокоєння для України буде відданий і надійний механізм безпеки, щоб гарантувати, що будь-який досягнутий шляхом переговорів мир дійсно принесе те, що президент Трамп пообіцяв, міцний мир для України", - наголосив міністр.

Він анонсував виступи начальників оборони Великої Британії та Франції, адмірала Тоні Радакіна та генерала Тьєррі Буркхарда про поточне військове планування.

Водночас міністр оборони Великої Британії підкреслив, що не можна забувати про війну, бої, та атаки РФ по Україні.

"Тому ми повинні посилити тиск на президента Путіна, щоб він припинив війну. І ми повинні посилити підтримку України як у боротьбі, так і в прагненні до миру", - закликав він, додавши, що сьогодні присутні 30 країн.

"Ми посилюємось, ми серйозні, ми посилаємо сигнал президенту Путіну, міністру Умєрову та українському народу. Ми підтримуємо вас боротьбі і будемо з вами в мирі", - наголосив Гілі, завершуючи відкриту частину зустрічі.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч Coalition of the Willing.

Раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яку заплановану на 11 квітня.

27 березня в Парижі пройшов саміт "Коаліції охочих". У ньому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У Києві 4 квітня відбулися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Повідомлялося, що зустрічі пройшли на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолював генерал Бюркар, з британського - адмірал Радакін.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з ними повідомив, що є відчутний прогрес і перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів.

Теги: #коаліція_охочих #coalition_of_the_willing

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