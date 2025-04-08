"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми йдемо, хочеться швидше, але, тим не менш, так, ми обговорюємо варіант, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни. Через те "Коаліція охочих" може з'явитись в Україні саме після того, як буде повне припинення вогню", - сказав Зеленський під час пресконфренції разом із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у вівторок.

Як повідомлялося, 27 березня у Парижі закінчився саміт "Коаліції охочих". У ньому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії, на зустрічі обговорювалися подальші "військові та оперативні" плани підтримки будь-якого припинення вогню та миру в Україні "на землі, у повітрі чи на морі.