Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

В делегації Великої Британії при НАТО анонсували нову зустріч "коаліції охочих" 10 квітня, а також засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня у Брюсселі.

"10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню проведуть зустріч Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - сказано в повідомленні на сторінці в соцмережі Х.

Також зазначається, що Велика Британія і Німеччина зберуть Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 11 квітня.

Раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

27 березня у Парижі пройшов саміт Коаліції охочих, у ньому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.