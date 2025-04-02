Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Припинити російський терор можливо лише достатнім тиском на російську систему, і це залежить від партнерів, відреагував президент України Володимир Зеленський на ракетний удар по Кривому Рогу.

"Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент повідомив, що постраждалим надається медична допомога, а також висловив співчуття рідним і близьким загиблих

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що від повного й безумовного припинення ударів лише віддаляє відсутність згоди Росії припиняти війну. "Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору", - додав голова держави.

За його словами, Україна працює з усіма партнерами заради цього і дякує всім, хто допомагає.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та дев'яти поранених в результаті російського удару по місту.