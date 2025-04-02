Інтерфакс-Україна

Події

19:05 02.04.2025

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

1 хв читати
Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Припинити російський терор можливо лише достатнім тиском на російську систему, і це залежить від партнерів, відреагував президент України Володимир Зеленський на ракетний удар по Кривому Рогу.

"Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент повідомив, що постраждалим надається медична допомога, а також висловив співчуття рідним і близьким загиблих

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що від повного й безумовного припинення ударів лише віддаляє відсутність згоди Росії припиняти війну. "Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору", - додав голова держави.

За його словами, Україна працює з усіма партнерами заради цього і дякує всім, хто допомагає.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та дев'яти поранених в результаті російського удару по місту.

 

Теги: #кривий_ріг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 02.04.2025
У Кривому Розі вже 14 постраждалих

У Кривому Розі вже 14 постраждалих

18:55 02.04.2025
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей, серед них дитина - ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей, серед них дитина - ОВА

18:25 02.04.2025
Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

17:43 02.04.2025
Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

16:53 02.04.2025
Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні

Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні

16:01 02.04.2025
Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

15:53 02.04.2025
Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

15:26 02.04.2025
Зеленський обговорив працевлаштування та спортивну реабілітацію ветеранів з представниками проєкту Титани.UA у Дніпрі

Зеленський обговорив працевлаштування та спортивну реабілітацію ветеранів з представниками проєкту Титани.UA у Дніпрі

11:08 02.04.2025
Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

04:25 02.04.2025
Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

ОСТАННЄ

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

ІТ-система польської партії "Громадянська платформа" зазнала іноземної кібератаки – Туск

СБС за два тижні уразили три ворожі системи ППО - два ЗРК "Бук" та ЗРК "Тор"

САП і НАБУ направили до суду справу відразу на 4 гендиректорів ДП "Зоря-Машпроект" щодо заволодіння $71,6 млн

Наглядову раду ДП "Ліси України" очолив ексголова Харківської ОДА Кучер

Служба зовнішньої розвідки України фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції

Франція перебрала на себе головування у Радбезі ООН у квітні

Держспецзв’язку з початку 2025 року передала військовим 352,5 тис. дронів

АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

На час Великодніх свят та поминальних днів у Херсонській міській громаді запроваджено додаткові обмеження – голова МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА