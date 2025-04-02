Інтерфакс-Україна

Політика

15:14 02.04.2025

Велика Британія запровадила санкції проти російського проєкту "Євразія", молдовського депутата і грузинських суддів

1 хв читати
Велика Британія запровадила санкції проти російського проєкту "Євразія", молдовського депутата і грузинських суддів

Велика Британія запровадила санкції проти російської автономної некомерційної організації (АНО) сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія" та її керівника Неллі Парутенко, повідомляється на сайті британського уряду в середу.

Також до санкційних списків внесли членкиню правління та лідерку молдовської партії "Відродження" Наталію Параску, а також депутатку парламенту Молдови Марину Таубер, які, як зазначено в обґрунтуванні обмежувальних заходів, "діють від імені або за вказівками Ілана Шора" - олігарха-втікача.

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти членів Вищої ради юстиції Грузії Левана Мурусидзе і Михайла Чинчаладзе.

У списку санкцій також семеро громадян Гватемали, разом 12 осіб.

Керівником опікунської ради АНО "Євразія" є голова Державної думи Федеральних зборів РФ В'ячеслав Володін, який заочно засуджений в Україні до 15 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність Української держави. Його внесено до санкційного списку Євросоюзу, Канади, Чорногорії, Ісландії, Норвегії, Албанії, Ліхтенштейну, США, Австралії, Японії, Великобританії та Швейцарії.

Теги: #санкції_проти_рф #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 02.04.2025
Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

18:04 01.04.2025
Об'єднані експедиційні сили підтвердили відданість забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні – Міноборони Великої Британії

Об'єднані експедиційні сили підтвердили відданість забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні – Міноборони Великої Британії

17:04 27.03.2025
Стармер застерігає Росію від "ігор" щодо припинення вогню та мирних переговорів в Україні

Стармер застерігає Росію від "ігор" щодо припинення вогню та мирних переговорів в Україні

16:10 27.03.2025
Велика Британія та Франція обговорять з українськими колегами потреби щодо можливого контингенту – Макрон

Велика Британія та Франція обговорять з українськими колегами потреби щодо можливого контингенту – Макрон

12:15 21.03.2025
Велика Британія готова відправити винищувачі в Україну – ЗМІ

Велика Британія готова відправити винищувачі в Україну – ЗМІ

15:02 19.03.2025
Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова

Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова

09:48 19.03.2025
Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню

Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню

15:03 18.03.2025
Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

13:12 15.03.2025
Стартувала ініційована Стармером відеоконференція

Стартувала ініційована Стармером відеоконференція

18:42 12.03.2025
Єрмак: Cподіваємося на продовження санкцій проти Росії

Єрмак: Cподіваємося на продовження санкцій проти Росії

ВАЖЛИВЕ

Данія закликає до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ України в ЄС в 2025р. - Б’єрре

Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

ОСТАННЄ

Кличко обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Бербок подальшу допомогу Україні

Україна сподівається на допомогу Німеччини у відкритті перемовних кластерів з ЄС - голова комітету Ради

Сірко про коригування угоди про надра: Не знаю, чи це дипломатично можливо

Тимошенко обговорила с пастором Бернсом відновлення стосунків з США та компроміси, до яких, на її думку, готові українці

Матернова підкреслила важливість залучення громадянського суспільства до переговорного процесу про вступ України в ЄС

Данія закликає до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ України в ЄС в 2025р. - Б’єрре

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки обстрілу РФ по Миколаївці Донецької області

Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА