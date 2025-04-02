Велика Британія запровадила санкції проти російського проєкту "Євразія", молдовського депутата і грузинських суддів

Велика Британія запровадила санкції проти російської автономної некомерційної організації (АНО) сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія" та її керівника Неллі Парутенко, повідомляється на сайті британського уряду в середу.

Також до санкційних списків внесли членкиню правління та лідерку молдовської партії "Відродження" Наталію Параску, а також депутатку парламенту Молдови Марину Таубер, які, як зазначено в обґрунтуванні обмежувальних заходів, "діють від імені або за вказівками Ілана Шора" - олігарха-втікача.

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти членів Вищої ради юстиції Грузії Левана Мурусидзе і Михайла Чинчаладзе.

У списку санкцій також семеро громадян Гватемали, разом 12 осіб.

Керівником опікунської ради АНО "Євразія" є голова Державної думи Федеральних зборів РФ В'ячеслав Володін, який заочно засуджений в Україні до 15 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність Української держави. Його внесено до санкційного списку Євросоюзу, Канади, Чорногорії, Ісландії, Норвегії, Албанії, Ліхтенштейну, США, Австралії, Японії, Великобританії та Швейцарії.