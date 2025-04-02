Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

За уточненими даними, в результаті ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали – троє, атака здійснена балістичною ракетою, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

"На жаль, станом на зараз вже 4 загиблих", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він також повідомив, ворожа атака здійснена балістичною ракетою, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. "Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Постраждали багатоквартирні будинки", - додав Вілкул.

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, постраждали троє людей. "Троє людей постраждали у Кривому Розі. Така інформація на зараз. Усім надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав він у телеграмі у середу.

"Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року", - додав Лисак.