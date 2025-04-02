Інтерфакс-Україна

Події

20:07 02.04.2025

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

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Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, Сибіга візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у рамках зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів Альянсу.

Ключовими темами переговорів із союзниками будуть зміцнення міжнародної підтримки України, пріоритетні військові потреби, наближення справедливого миру в Україні та майбутні гарантії безпеки.

"Міністр проведе й окремі двосторонні зустрічі, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів НАТО", - сказано в повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що отримав запрошення взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. За словами Сибіги, в нього вже підтверджено 14 зустрічей з колегами, міністрами закордонних справ НАТО.

"І, звичайно, що ми зацікавлені в проведенні зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо", - додав він.

Теги: #нато #візит #сибіга

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