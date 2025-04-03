Українська делегація прибуде до США наприкінці цього або на початку наступного тижня для обговорення угоди про корисні копалини - Бессент

Делегація з України прибуде до США наприкінці цього або на початку наступного тижня, щоб обговорити угоду про корисні копалини, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Бессент сказав, що група з України прибуде до США або пізніше цього тижня, або на початку наступного тижня, щоб обговорити запропоновану угоду про економічну співпрацю між двома країнами", - йдеться у матеріалі за підсумками інтерв'ю Бессента Bloomberg у середу.

За його словами, українська сторона "найняла адвоката", а з боку Сполучених Штатів угода "готова". "Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу", - зазначив Бессент.

Як повідомлялося, 28 березня Україна офіційно отримала новий варіант угоди, запропонованої США. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у разі ризикових речей в угоді про корисні копалини він буде про це комунікувати з українським суспільством.

Президент США Дональд Трамп на фоні повідомлень про обговорення умов нової угоди з українською стороною 31 березня заявив, що Зеленський має намір відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин, і застеріг, що у разі такого рішення він зіткнеться зі "значними проблемами". Водночас Зеленський зазначив, що Україна не визнаватиме військову допомогу США, надану раніше, як борг.