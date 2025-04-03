Інтерфакс-Україна

Події

10:44 03.04.2025

Мінкультури підтвердило М1, М2, sweet.tv, УІК і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливих

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Мінкультури підтвердило М1, М2, sweet.tv, УІК і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило телеканалам М1 і М2, сервісу sweet.tv, Українському інституту книги (УІК) і видавництву "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за 10 березня – 31 березня, встановлено, що ТОВ "Телеодин" (телеканали М1 і М2), ТОВ "ОТТ УКРАЇНА" (sweet.tv), ДУ "Український інститут книги" (УІК) і ТОВ "Видавництво Івана Малковича "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм підтверджено такий статус.

Також статус підтверджено: Національній спілці журналістів України (НСЖУ), АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ), КП "ТРК "Рудана" КМР" (криворізький муніципальний інформаційно-розважальний телеканал "Рудана"), ГО "ПІК" (Прикарпатська інформаційна корпорація), КП "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради" і ТОВ "РАДІО МІКС".

Крім того, статут підтверджено: Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка, Одеській національній науковій бібліотеці, Національній бібліотеці України для дітей, Національній історичній бібліотеці України, Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" і Шевченківському національному заповіднику. 

Серед іншого статус підтверджено і надано: ТОВ "ЗахідноУкраїнська Книжкова Фабрика", ПП "ЮНІСОФТ", ТОВ "ТРІАДА-ПАК",ТОВ "СТАРВАГЕН", ТОВ "МОРЕ.ФМ", Українському центру культурних досліджень, ГО "КІ МЕДІА", ТОВ "Операторські Технології.ЮА", ТОВ "ПЕТ" і ТОВ "КОНВІ ПРІНТ".

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Мінкультури 7 лютого цього року затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat, музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс", та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 70 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, заповідникам і профільним навчальним закладам.

Теги: #критично_важливий #мінкультури #телеканали #видавництво #уік

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