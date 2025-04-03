Інтерфакс-Україна

Події

11:44 03.04.2025

Флот Дунаю отримав другий збудований у Туреччині катер "Лоцман Чеберяков"

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Флот портів Дунаю поповнив новий катер "Лоцман Чеберяков" - другий катер, збудований на Ізмірській судноверфі у Туреччині та третій, профінансований американськими партнерами, повідомила пресслужба Адміністрації морських портів (АМПУ).

"Запуск нового лоцманського катера - це черговий, але важливий крок у зміцненні нашого флоту та підтримці ефективної роботи портів", – процитувала пресслужба голову АМПУ Олександра Семиргу.

За його словами, попри війну, постійні загрози з повітря та на воді, АМПУ продовжує працювати.

"Ми не зупиняємо ключові процеси, не відкладаємо важливе "на після перемоги". Ми оновлюємо флот уже зараз — бо це критично важливо для стабільної роботи портів, для безпеки судноплавства і для економіки країни", - підкреслив Семирга.

Катер названо на честь Сергія Чеберякова, досвідченого морського лоцмана, який присвятив лоцманській справі понад 18 років і підготував не одне покоління фахівців. Він загинув у 2023 році, намагаючись врятуватись з окупованої території Херсонщини.

Теги: #флот #катер

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