Події

11:05 06.05.2024

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

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У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

У результаті операції підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

Як повідомляється на сайті ГУР, успішна місія в бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24.

"Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали у військовій розвідці, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 уже знищено російські кораблі "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" й "Серна", а також пошкоджено "Иван Хурс".

Теги: #катер #гур_мо

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